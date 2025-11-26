DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, bir süredir Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bazı mevzuat dışı taleplerine hükümet partilerinin temsilcilerinden oluşan VYK’nın oy birliği ile “hayır” dediği ileri sürülerek, bu nedenle görevden alma tehdidinde bulunulduğu iddia edildi.

Bu durumun en son meclis bütçe komitesindeki tartışmalarda da net bir şekilde ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Eğitim Bakanı yasal olmadığını bildiği halde VYK’dan kurum yararına olduğunu düşündüğü taleplerde bulunduğunu bütçe komitesinde net bir şekilde ifade etti, VYK başkanı ise yasa dışı talimatlara uymayacağını ve Eğitim Bakanının isterse kendisini görevden alabileceğini ifade etti.”

Açıklamada, VYK’nın görevden alınma talebinin bütçe başarısızlığı değil yasa dışı olduğu savunulan taleplerin yerine getirilmemesiyle ilgili olduğu öne sürüldü.

“Bugün bu konular tartışılırken, DAÜ’de sınavsız, münhalsiz çok sayıda müdür, amir atamalarının vekaleten Rektörlük tarafından yapıldığı” belirtilen açıklamada, “DAÜ’de devlet katkısı araç olarak kullanılarak, tam bir partizanlık yapılıyor” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, görevden alma önerisinin işleri düzeltme amacıyla değil partizanlık uygulamalarının önünü açabilmek için yapıldığı savunuldu.