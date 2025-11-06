DAÜ-SEN yaptığı yazılı açıklamada, Sendika olarak, üniversitenin tüm bileşenlerinin katkısıyla katılımcı, şeffaf, demokratik ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesi için kararlılıkla çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Açıklamada, liyakata dayalı yönetim anlayışı yerleşmeden, hiçbir programın ya da protokolün gerçek anlamda başarıya ulaşmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Üniversitenin tüm paydaşlarının ayrışarak değil, ortak değerler etrafında birleşerek bütünleşmiş bir yapı oluşturması gerektiğine inanç belirtilen açıklamada, DAÜ Yönetimi ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın, demokratik ve özerk üniversite ilkelerine bağlı, liyakata dayalı bir yönetim anlayışını benimsemelerinin önemi vurgulandı.

Üniversite’de vekaleten atama yetkisinin suistimal edildiğinin savunulduğu açıklamada, uzun süredir vekâleten yürütülen çok sayıda yöneticilik pozisyonunun hâlen devam ettiği belirtildi.

İlgili bakanlıkların, liyakat esaslı bir yönetim yapısını gerçekleştirmek yerine kişisel veya siyasi bağlılık temelli yaklaşımları öncelediğinin savunulduğu açıklamada, bu yaklaşımın DAÜ’yü protokol hedeflerinden uzaklaştırdığı iddiasında bulunuldu.

Tüm yönetici pozisyonlarının, demokratik ve özerk üniversite ilkelerine bağlı, liyakata dayalı biçimde asaleten atanması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bu noktada, Milli Eğitim Bakanı’nın ‘İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu Başkanı’ sıfatıyla, DAÜ Rektörlüğü’nü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu bu yönde teşvik eden bir tutum benimsemesini bekliyoruz.” denildi.