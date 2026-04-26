Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İçme Suyu Projesi bağlantı hatlarında yapılan çalışmalar kapsamında, Geçitkale, Akova, Gazimağusa ve Sınırüstü depolarına su akışının sağlandığı duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC’ye Su Temin Projesi" kapsamında yürütülen “KKTC İçme Suyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 2. Kısım” çalışmalarında ilerleme sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalarda Orta Meserya Deposu bağlantı hattının mevcut Lefkoşa-İskele ana isale hattına bağlantısı ile sanat yapılarının imalatının tamamlandığı, Pınarlı Deposu bağlantı hattı üzerindeki yol geçişi işlemlerinin sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Kurtuluş Deposu bağlantı hattının mevcut İskele-Dipkarpaz isale hattına bağlantısı ve sanat yapılarının imalatı, Kalecik Deposu bağlantı hattı üzerindeki yol geçişi, Bafra Turizm Bölgesi depoları bağlantı hattının mevcut İskele-Dipkarpaz ana hattına bağlantısı ile sanat yapılarının imalatı ve Dipkarpaz Deposu bağlantı hattının mevcut depo bağlantı hattına entegrasyonunun da büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Yiğitler Askeri Birlik Deposu bağlantı hattı üzerindeki yol geçişi çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek, süreç içinde halka ve belediyelere gerekli bilgilendirmenin basın aracılığıyla yapılmaya devam edileceği vurgulandı.