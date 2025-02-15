DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Gülcan’ın Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Şehremini Merkez Eczanesi Müzesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Dilsiz Aytemir’i makamında ziyaret eden Gülcan, iki üniversite arasında kısa süre önce imzalanan anlaşmanın ardından olası ortaklıklar konusunu görüştü. Görüşmede, bilimsel araştırmalarda farklı uzmanlık alanlarından akademisyenleri bir araya getirecek projeler kararlaştırıldı.

Gülcan, Şehremini Merkez Eczanesi Müzesi’nin ardından, 2011-2014 yılları arasında DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yapmış ve şu anda Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. İlkay Erdoğan’ı da ziyaret etti.

Görüşmede, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişimi paylaşıldı; her iki fakültenin güncel programları, öğrenci kabul süreçleri ve geleceğe yönelik vizyonları değerlendirildi.