Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam üye statüsüyle üyesi olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’den iki üniversitenin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği’nin her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Genel Kurul Toplantısı bu yıl Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

Toplantıya, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de katıldı.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, Genel Kurul toplantısı süresince Avrupa Üniversiteler Birliği Başkanı Josep M. Garrell, Genel Kurul üyeleri ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen üniversite rektörleri ile çeşitli görüşmeler yaptı. Görüşmelerde KKTC yükseköğretimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, üniversiteler arasındaki akademik iş birlikleri, projeler ve ortak programlar, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak projeler gibi konular üzerinde durdu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Avrupa Üniversiteler Birliği’nin genel kurulunda Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak resmi üyeliğimizle yer almak ve ülkemizi en üst düzeyde temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Avrupa bölgesindeki üniversiteler arasında akademik iş birliklerini geliştirmeyi, ortak projeler üretmeyi ve öğrenci-akademisyen hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Kılıç, “DAÜ, Avrupa Bölgesi’nde yükseköğretim alanındaki kurumlarla ilişkilerini derinleştirmek ve yeni uluslararası açılımlar gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.