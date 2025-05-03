DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ KUT ekibi, yarışma boyunca ahşap köprü, engel parkuru, beton kütle, havai hat ve enkaz parkurlarında performans sergiledi. Kağan Gür eğitmenliğindeki ekipte Burak Uysal (Ekip Lideri), Ömer Faruk Avcı, Yeşim Turhan, Emirhan Tuğal, Arda Kalaycıoğlu, Besim Kaan Uçar, Melisa Ulupınar ve Miran Kava Karakulak yer aldı. Burak Uysal ayrıca "En Başarılı Ekip Lideri" ödülü aldı.

Etkinliğin kapanış ve ödül töreni, 28 Nisan’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Tesisleri'nde yapıldı. Tören sırasında DAÜ KUT ekibine ödüllerini Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı takdim etti.

Elde ettikleri başarının ardından DAÜ Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, 30 Nisan’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette, kulüp üyeleri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri tebrik ederek gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.