Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu ile Arden Gıda Ltd. arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Sponsorluk sözleşmesine göre 1 Ocak 2025 tarihinden başlayarak üç yıl süre ile darts liglerine Tuborg ismi ile sponsor oldu.

Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmetraşit, Darts sporuna önceden beri ilgilerinin olduğunu, federasyonun faaliyet ve projelerini yakından takip ettiklerini, Süper Lig ve Birinci Lig’lerde toplam 25 takım olduğuna değinirken bunun ciddi bir yatırıma ve teşviğe ihtiyaç duyulması gerektiğini ve ülkemizde darts sporunun yakaladığı ivmeye kendilerinin de katkı koymaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

KKDF Başkanı Osman Cenkciler, Arden Gıda’nın darts sporuna gösterdikleri yakın ilgiden ve yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederken Darts Liglerinin isimlerinin 3 yıl süre ile başında Tuborg ibaresi olacağını, böylesine başarılı bir şirketin darts camiasına vermiş olduğu destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından şirketin darts salonuna geçilerek Federasyon Başkanı ve yöneticileri ile birlikte samimi bir ortamda darts oynanarak kutlama yapıldı.