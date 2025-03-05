TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında ikinci yarının ilk haftası maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

A Grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği evinde Düzova Spor Kulübünü ağırladığı maçta fazla zorlanmadan 14-2 gibi bir skor ile geçerken, takipçisi Yeni Vadili Darts Derneği deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmadan 11-5 galip ayrılan Yeni Vadili Darts Derneği zirve takibini sürdürüyor. Playoff’lara kalma mücadelesi veren takılardan Dağyolu Darts Derneği yeni transferleri ile karşılaşmaya çıktı ve karşılaşmadan 12-4 gibi bir skor ile geçmesini bilirken, Ozanköy Spor Kulübü evinde Lefkoşa Darts Birliğini ağırladı. Karşılaşmayı 11-5 kazanan Ozanköy Spor Kulübü averaj ile dördüncü sıradaki yerini korudu.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda namağlup Lider Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda güçlü Mağusa Darts Birliği ile karşılaştı. Deplasman ekipte mücadele eden ve eski dartsçılardan Hasan Yıldıran’ın da oynadığı karşılaşmayı Kıbrıs Dart Derneği 10-6 kazanarak puan farkını korumasını bildi. Lefkoşa Spor Birliği evinde Düzova Darts Derneği’ni 9- 7 yenerek zirve takibini korurken, ara transfer döneminde eski dartsçılardan Reha Özkarapınar’ı kadrosuna katan Deniz Plaza Spor Derneğ evinde Aydınköy Darts Derneği Birliğini konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 9-7 kazanan Deniz Plaza playoff için önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Gecenin son maçında Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Girne Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaştı. Karşılaşmayı 10-6 Girne Avcılık Kulübü kazanmasını bildi.

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 8 8 0 0 95 33 62 24

Yeni Vadili Darts Derneği 8 7 0 1 88 40 48 21

Dağyolu Darts Derneği 8 4 1 3 68 60 8 13

Ozanköy Spor Kulübü 8 4 1 3 66 62 4 13

Mağusa Kültür Derneği 8 2 1 5 54 74 -20 7

Mesarya Darts Birliği 8 1 3 4 56 72 -16 6

Lefkoşa Darts Birliği 8 1 1 6 47 81 -34 4

Düzova S.K. 8 1 1 6 38 90 -52 4

Mesarya Darts Birliği 4 - 12 Dağyolu Darts Derneği

Ozanköy Spor Kulübü 11 - 5 Lefkoşa Darts Birliği

Diamond Child Darts Derneği 14 - 2 Düzova S.K.

Mağusa Kültür Derneği 5 - 11 Yeni Vadili Darts Derneği

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 8 8 0 0 92 36 56 24

Lefkoşa Spor Birliği 8 6 1 1 75 53 22 19

Gazimağusa Darts Birliği 8 4 2 2 73 55 18 14

Aydınköy Darts Derneği Birliği 8 3 1 4 60 68 -8 10

Deniz Plaza Spor Derneği 8 2 3 3 55 73 -18 9

Coşkuner K.S.S.Derneği 8 2 2 4 59 69 -10 8

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 8 2 1 5 57 71 -14 7

Düzova Darts Derneği 8 0 0 8 41 87 -46 0

Gazimağusa Darts Birliği 6 - 10 Kıbrıs Dart Derneği

Lefkoşa Spor Birliği 9 - 7 Düzova Darts Derneği

Coşkuner K.S.S.Derneği 6 - 10 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

Deniz Plaza Spor Derneği 9 - 7 Aydınköy Darts Derneği Birliği