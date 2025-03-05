TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında ikinci yarının ilk haftası maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
A Grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği evinde Düzova Spor Kulübünü ağırladığı maçta fazla zorlanmadan 14-2 gibi bir skor ile geçerken, takipçisi Yeni Vadili Darts Derneği deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmadan 11-5 galip ayrılan Yeni Vadili Darts Derneği zirve takibini sürdürüyor. Playoff’lara kalma mücadelesi veren takılardan Dağyolu Darts Derneği yeni transferleri ile karşılaşmaya çıktı ve karşılaşmadan 12-4 gibi bir skor ile geçmesini bilirken, Ozanköy Spor Kulübü evinde Lefkoşa Darts Birliğini ağırladı. Karşılaşmayı 11-5 kazanan Ozanköy Spor Kulübü averaj ile dördüncü sıradaki yerini korudu.
TUBORG Birinci Ligi B grubunda namağlup Lider Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda güçlü Mağusa Darts Birliği ile karşılaştı. Deplasman ekipte mücadele eden ve eski dartsçılardan Hasan Yıldıran’ın da oynadığı karşılaşmayı Kıbrıs Dart Derneği 10-6 kazanarak puan farkını korumasını bildi. Lefkoşa Spor Birliği evinde Düzova Darts Derneği’ni 9- 7 yenerek zirve takibini korurken, ara transfer döneminde eski dartsçılardan Reha Özkarapınar’ı kadrosuna katan Deniz Plaza Spor Derneğ evinde Aydınköy Darts Derneği Birliğini konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 9-7 kazanan Deniz Plaza playoff için önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Gecenin son maçında Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Girne Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaştı. Karşılaşmayı 10-6 Girne Avcılık Kulübü kazanmasını bildi.
2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu
O G B M + - Avg P
Diamond Child Darts Derneği 8 8 0 0 95 33 62 24
Yeni Vadili Darts Derneği 8 7 0 1 88 40 48 21
Dağyolu Darts Derneği 8 4 1 3 68 60 8 13
Ozanköy Spor Kulübü 8 4 1 3 66 62 4 13
Mağusa Kültür Derneği 8 2 1 5 54 74 -20 7
Mesarya Darts Birliği 8 1 3 4 56 72 -16 6
Lefkoşa Darts Birliği 8 1 1 6 47 81 -34 4
Düzova S.K. 8 1 1 6 38 90 -52 4
Mesarya Darts Birliği 4 - 12 Dağyolu Darts Derneği
Ozanköy Spor Kulübü 11 - 5 Lefkoşa Darts Birliği
Diamond Child Darts Derneği 14 - 2 Düzova S.K.
Mağusa Kültür Derneği 5 - 11 Yeni Vadili Darts Derneği
2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu
O G B M + - Avg P
Kıbrıs Dart Derneği 8 8 0 0 92 36 56 24
Lefkoşa Spor Birliği 8 6 1 1 75 53 22 19
Gazimağusa Darts Birliği 8 4 2 2 73 55 18 14
Aydınköy Darts Derneği Birliği 8 3 1 4 60 68 -8 10
Deniz Plaza Spor Derneği 8 2 3 3 55 73 -18 9
Coşkuner K.S.S.Derneği 8 2 2 4 59 69 -10 8
Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 8 2 1 5 57 71 -14 7
Düzova Darts Derneği 8 0 0 8 41 87 -46 0
Gazimağusa Darts Birliği 6 - 10 Kıbrıs Dart Derneği
Lefkoşa Spor Birliği 9 - 7 Düzova Darts Derneği
Coşkuner K.S.S.Derneği 6 - 10 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü
Deniz Plaza Spor Derneği 9 - 7 Aydınköy Darts Derneği Birliği