TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında ikinci yarının ilk haftası maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

A Grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği evinde Düzova Spor Kulübünü ağırladığı maçta fazla zorlanmadan 14-2 gibi bir skor ile geçerken, takipçisi Yeni Vadili Darts Derneği deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmadan 11-5 galip ayrılan Yeni Vadili Darts Derneği zirve takibini sürdürüyor. Playoff’lara kalma mücadelesi veren takılardan Dağyolu Darts Derneği yeni transferleri ile karşılaşmaya çıktı ve karşılaşmadan 12-4 gibi bir skor ile geçmesini bilirken, Ozanköy Spor Kulübü evinde Lefkoşa Darts Birliğini ağırladı. Karşılaşmayı 11-5 kazanan Ozanköy Spor Kulübü averaj ile dördüncü sıradaki yerini korudu.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda namağlup Lider Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda güçlü Mağusa Darts Birliği ile karşılaştı. Deplasman ekipte mücadele eden ve eski dartsçılardan Hasan Yıldıran’ın da oynadığı karşılaşmayı Kıbrıs Dart Derneği 10-6 kazanarak puan farkını korumasını bildi. Lefkoşa Spor Birliği evinde Düzova Darts Derneği’ni 9- 7 yenerek zirve takibini korurken, ara transfer döneminde eski dartsçılardan Reha Özkarapınar’ı kadrosuna katan Deniz Plaza Spor Derneğ evinde Aydınköy Darts Derneği Birliğini konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 9-7 kazanan Deniz Plaza playoff için önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Gecenin son maçında Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Girne Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaştı. Karşılaşmayı 10-6 Girne Avcılık Kulübü kazanmasını bildi.

 2024/2025  Tuborg Birinci Lig A Grubu

               O            G            B            M           +             -             Avg        P

Diamond Child Darts Derneği     8             8             0             0             95          33          62          24

Yeni Vadili Darts Derneği             8             7             0             1             88          40          48          21

Dağyolu Darts Derneği   8             4             1             3             68          60          8             13

Ozanköy Spor Kulübü     8             4             1             3             66          62          4             13

Mağusa Kültür Derneği  8             2             1             5             54          74          -20         7

Mesarya Darts Birliği      8             1             3             4             56          72          -16         6

Lefkoşa Darts Birliği        8             1             1             6             47          81          -34         4

Darts Süper Ligde 7. Hafta tamamlandı Darts Süper Ligde 7. Hafta tamamlandı

Düzova S.K.        8             1             1             6             38          90          -52         4

                                                                                                                     

Mesarya Darts Birliği  4   -  12 Dağyolu Darts Derneği

Ozanköy Spor Kulübü  11   -  5 Lefkoşa Darts Birliği

Diamond Child Darts Derneği  14   -  2 Düzova S.K.

Mağusa Kültür Derneği  5   -  11 Yeni Vadili Darts Derneği

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

               O            G            B            M           +             -             Avg        P

Kıbrıs Dart Derneği          8             8             0             0             92          36          56          24

Lefkoşa Spor Birliği         8             6             1             1             75          53          22          19

Gazimağusa Darts Birliği              8             4             2             2             73          55          18          14

Aydınköy Darts Derneği Birliği    8             3             1             4             60          68          -8           10

Deniz Plaza Spor Derneği             8             2             3             3             55          73          -18         9

Coşkuner K.S.S.Derneği  8             2             2             4             59          69          -10         8

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü         8             2             1             5             57          71          -14         7

Düzova Darts Derneği    8             0             0             8             41          87          -46         0

                                                                                                                     

Gazimağusa Darts Birliği  6   -  10 Kıbrıs Dart Derneği

Lefkoşa Spor Birliği  9   -  7 Düzova Darts Derneği

Coşkuner K.S.S.Derneği  6   -  10 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

Deniz Plaza Spor Derneği  9   -  7 Aydınköy Darts Derneği Birliği