Altı yarışlık Motul North Cyprus 2024 ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından gala gecesi, 1 Mart 2025 Cumartesi akşamı, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Klasik ve Spor Araba Müzesi’nde yapıldı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel’in konuşmasıyla başlayan tören, teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti. Gecede sponsorlara, görevlilere, basına ve takım yetkililerine teşekkür plaketleri Başkan Tigin Güryel ve Asbaşkan Ramadan Uzun tarafından takdim edildi.

Teşekkür konuşmasında Güryel, Başbakan Ünal Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na ve Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü’ye, Cemsa Sporting Center Direktörü Mehmet Salih Karalım’a, şampiyona sponsoru Motul North Cyprus Direktörü İbrahim Erbekir’e, Near East Bank Genel Müdürü Enver Haskasap’a ve Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu’na, Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay’a, damalibayrak.net direktörü Çağın Özılgaz’a, Gelengül Production Direktörü İrfan Gelengül’e ve Avese Reklam Direktörü Argun Çağıl’a, Gecenin sunumunu yapan İrfan Topcu’ya Karting şampiyonasının hayata geçirilebilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca Güryel, yarışların organizasyonunu yapan Sertuğ Özyiğit ve ekibine, takım direktörlerine, mekaniklere, sporculara ve ailelerine teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

Başkanın konuşmasının ardından sezon boyunca mücadele eden 32 sporcunun tamamı tek tek sahneye davet edilerek sertifika ve anı plaketi aldılar. Geceye katılamayan sporcular ise anons edilerek başarılarından ötürü alkışlandılar. Mini kategoride Eren Murat Ortaç şampiyonluk kupasını alırken, Asil Özbahadır ikinci, Ateş Karalım üçüncülük kupasını aldı. Junior kategoride Hasan Onalt şampiyonluk kupasına kavuşurken Mustafa Topcu ikincilik kupasını, Erin Bolkaner ise üçüncülük kupasını aldı. Senior kategoride Demir Göksan Şampiyonluk kupasını aldı. Metin Bıçkıcıoğlu ikincilik kupasını ve Tolga Güryel üçüncülük kupasını aldı. Master kategoride şampiyonluk kupasını bir kez daha Güner Ballı alırken, Fahri Altınör ikincilik kupasını ve Canay Sakallılar üçüncülük kupasını aldı. Gecede ayrıca spora yeni başlayan minik sporcular, SK Karting Akademi üyeleri sahneye davet edilerek sertifika aldılar.