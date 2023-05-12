Sütçüler turnuvası şampiyonu, Mehmet Olgun!

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Salih Sütçüler Anı Darts turnuvası 22 dartçının katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuva da şampiyon Mehmet Olgun olurken, ikinci Tahir Çaltinoğlu, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Derviş Erbolay oldu.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Tarık Billur (120)

En az okta bitiren: Derviş Çocuk (15 ok)

En yüksek sayı atan: Tarık Billur (1×180)

