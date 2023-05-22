Son turnuvanın şampiyonu Kurtuluş Gamla

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 13. ve son ayak olan Ayşe / Hamit Yıldırıcı Açık Anı Darts Turnuvası tamamlandı ve Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 13.ayak Ayşe/Hamit Yıldırıcı Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz Cuma akşamıBinatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşti.

Turnuvadaki karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen Erkal Sayım, Faik Amcaoğlu, Hasan Bozbeyli ve Kurtuluş Gamla yarı finallere kalmaya hak kazandılar. Yarı finallerin ilk maçında rakibi Erkal Sayım'ı 3-2 yenen Kurtuluş Gamla ilk finalist oldu. İkinci yarı final maçında ise rakibi Faik Amcaoğlu'nu 3-2 yenen Hasan Bozbeyli gecenin diğer finalisti oldu. Mağlupların oynadığı üçüncülük maçında ise rakibi Faik Amcaoğlu'nu 3-2 yenen Erkal Sayım gecenin üçüncüsü oldu. Final maçında ise rakibi Hasan Bozbeyli'yi 3-0 ile geçen Kurtuluş Gamla gecenin şampiyonu oldu.

YAN ÖDÜLLER:

En yüksek sayı atan: 2 adet 180 ile Caner Bozbeyli,

En yüksek sayıdan bitiren:106 sayı ile Abuzer Ekbiç,

En az dartta bitiren: 15 dart ile Kurtuluş Gamla, oldular.

Gecede ödülleri GDB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Oruz, Vedat Kum, Abuzer Ekbiç ve Kubilay Yıldırıcı verdiler.



