Osman Cenkciler, Darts Federasyonu başkan adayı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu olağan genel kurulu, 26 Eylül Salı günü federasyon lokâlinde saat 19.00’da yapılacak.
Eski darts sporcu olan Osman Cenkciler, Kuzey Kıbrıs DartsFederasyonu olağan genel kurulunda başkan adayı olacak. Bölgelerdeki farklı kulüplerden kişileri yönetim kuruluna alarak, güçlü ve geniş kapsamlı bir yönetim kurulu oluşturan Osman Cenkciler, üye kulüplerden destek isteyecek. Açılış ve divanın oluşumu ile başlayacak Kuzey Kıbrıs DartsFederasyonu genel kurulunda mali ve faaliyet raporları görüşülecek. Mali ve faaliyet raporlarının ardından başkanlık seçimine geçilecek olan genel kurul toplantısı, dilek ve temenniler gündem maddesinin görüşülmesi ile tamamlanacak.
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