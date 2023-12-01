John Swayne darts ile anıldı

Geleneksel hale getirilmesi planlanan l. John Swayne Anı Turnuvası Perşembe akşamı Hotel Sempati'de kalabalık bir katılımla yapılırken, Turnuvanın şampiyonu finalde Mustafa Behlül'ü yenen Tony Stone oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan l. John Swayne Anı Turnuvası Perşembe akşamı Hotel Sempati'de kalabalık bir katılım ile gerçekleştirildi.

Turnuvaya Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu sporcuları dışında John Swayne ile yıllar içerisinde birlikte oynayan yabancı sporcular ve John Swayne'nin eşi MaureenSwayne de katıldı.

Turnuvanın şampiyonu finalde Mustafa Behlül'ü yenen Tony Stone oldu. Üçüncülük maçında ise Elmas Çocuk, Hüseyin Yönlüeri yenerek turnuva üçüncüsü oldu.

Yan ödullerde ise Erdinç Canbulat (En Çok Yüksek Sayı Atan) , Kadri Keleşzade (En Yüksek Sayıdan Bitirme), Tony Stone (En Az Okta Bitirme) ve günün özel ödülü olan John Swayne Göbekten Bitirme ödülünü ise Faik Amcaoğlu kazandı.

Yan ödülleri federasyon başkanı Osman Cenkcler, dereceye giren sporculara ise MaureenSwayne takdim etti.



