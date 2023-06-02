İlk ayak Gingi – Amcaoğlu çiftinin

Mesarya Darts Birliği Çiftler Turnuvası’nda heyecan başladı, 36 Çift, 72 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu

Heyecanla beklenen Geleneksel Mesarya Darts Birliği Çiftler Turnuvası, 31 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan ilk ayakla başladı. Toplam altı ayaktan oluşacak turnuvanın ilk ayağı Düzova Spor Kulübünde gerçekleşti. 36 Çift, 72 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Gecenin sonunda birinciliği Cemal Gingi - Faik Amcaoğlu çifti alırken, ikinciliği Tahir Çaltinoğlu – Murat Çınaroğlu çifti, üçüncülüğü Mehmet Olgun - Tony Stone çifti, dördüncülüğü ise Sezgin Şimşek - Naim Doğan çifti aldı.

Toplam altı ayaktan oluşacak olan turnuvada bir sonraki ayak yine Düzova Spor kulübünde gerçekleşecek.

Turnuva sonunda dereceye girenlere para ödülü, kupa ve madalya ile ödüllendirilecek. Buna göre 1. Gelen çifte 3000 TL + kupa 2. Gelen çifte 2000 TL + kupa 3. Gelen çifte 1000 TL + kupa 4. Gelen çifte 1000 TL 5,6,7, ve 8. Gelen çiftlere ise 500’er TL para ödülü verilecek.

