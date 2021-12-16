GDB’ne sponsor desteği

Niyazi ERGÜLEN

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde mücadele eden Güzelyurt Darts Birliği (GDB), oynanan altıncı hafta maçlarında galibiyetle tanıştı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 6.haftası maçında Gönyeli Spor Kulübü ile yaptığı maçı 10 – 6 galip gelerek ilk galibiyetini almış oldu. KHORTYTSA/MOROSHA Sunpexsponsorluğundaçıktığı ilk maçta galibiyet alan Güzelyurt Darts Birliği, heyecanlı ve yüksek çekişmeli geçen maçı kazanarak yeni sponsoruna karşı da ilk sorumluluğunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

