banner762
banner753
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
10 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
172 0
 
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
13 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
81 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
555 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
135 0
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
44 0
banner661
banner726

GDB’ne sponsor desteği

banner476

banner714
GDB’ne sponsor desteği
banner721
Niyazi ERGÜLEN
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde mücadele eden Güzelyurt Darts Birliği (GDB), oynanan altıncı hafta maçlarında galibiyetle tanıştı.
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 6.haftası maçında Gönyeli Spor Kulübü ile yaptığı maçı 10 – 6 galip gelerek ilk galibiyetini almış oldu. KHORTYTSA/MOROSHA Sunpexsponsorluğundaçıktığı ilk maçta galibiyet alan Güzelyurt Darts Birliği, heyecanlı ve yüksek çekişmeli geçen maçı kazanarak yeni sponsoruna karşı da ilk sorumluluğunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.