Dartsta Carlsberg 5’li Takımsal Yaz Ligi heyecanı başladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li Takımsal Darts Yaz Liginde maçlar başladı.

13 takımın mücadele ettiği KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li Takımsal Yaz Liginde maçlar, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ve Kıbrıs Darts Camiası tarafından sevilen John Swayne için yapılan anma törenin ardından başladı.

İlk günkü maçlar sonucunda A Grubunda ilk hafta tamamlandı. İlk hafta maçlarında Erciyas Tesisatcılık, Carlsberg ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği haftayı galibiyetle kapattılar.

