Dartslar Mehmet Özkan Çakmak anısına atıldı

Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Mehmet Özkan Çakmak’ın vefatının birinci yıl dönümünde, ailesinin destekleriyle gerçekleşen turnuvada birinciliği Fahri Tutku aldı

GazimağusaDarts Birliği tarafından organize edilen Mehmet Özkan Çakmak Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz Salı akşamı Dumlupınar Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Mehmet Özkan Çakmak’ın vefatının birinci yıl dönümünde, ailesinin destekleriyle gerçekleşen turnuvaya katılım yoğun oldu. Lisanslı ve amatör sporcuların ayrı ayrı yarıştığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Gecenin sonunda amatörlerde, birinciliği Fahri Tutku alırken, ikinci Korhan Hürtaş üçüncü ise Salih Tecimer oldu.

Lisanslilar da ise birinciliği finalde Murat Çınaroğlu’nu yenen Tony Stone alırken, üçüncülüğü Cemal Kozansoy kazandı. Yan ödüllerde ise En yüksek sayı atan Murat Çınaroğlu (180), En az dartstan bitiren Tony Stone (15 D), En yüksek sayıdan bitiren ise Cemal Kozansoy ( 167 ) oldu.



