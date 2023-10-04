banner913
banner932
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
303 0
Limasol’da insan iskeleti bulundu
Limasol’da insan iskeleti bulundu
36 0
 
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
13 0
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
26 0
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
186 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
23 0
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
14 0
banner964

Dartslar Mehmet Özkan Çakmak anısına atıldı

banner476

Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Mehmet Özkan Çakmak’ın vefatının birinci yıl dönümünde, ailesinin destekleriyle gerçekleşen turnuvada birinciliği Fahri Tutku aldı

banner974
Dartslar Mehmet Özkan Çakmak anısına atıldı
banner971
GazimağusaDarts Birliği tarafından organize edilen Mehmet Özkan Çakmak Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz Salı akşamı Dumlupınar Spor Kulübü’nde gerçekleşti.
Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Mehmet Özkan Çakmak’ın vefatının birinci yıl dönümünde, ailesinin destekleriyle gerçekleşen turnuvaya katılım yoğun oldu. Lisanslı ve amatör sporcuların ayrı ayrı yarıştığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.  
Gecenin sonunda amatörlerde, birinciliği Fahri Tutku alırken, ikinci Korhan Hürtaş üçüncü ise Salih Tecimer oldu.
Lisanslilar da ise birinciliği finalde Murat Çınaroğlu’nu yenen Tony Stone alırken, üçüncülüğü Cemal Kozansoy kazandı. Yan ödüllerde ise En yüksek sayı atan Murat Çınaroğlu  (180), En az dartstan bitiren Tony Stone (15 D), En yüksek sayıdan bitiren ise Cemal Kozansoy ( 167 ) oldu.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.