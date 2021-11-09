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Darts'ta sezon başladı

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde yeni sezon 12 takımın katılımıyla başlarken, Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy ve Diamond Child, sezona galibiyetle girdiler

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Darts'ta sezon başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 – 2022 sezonu Efes Pilsen Darts Süper Ligi oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı.
12 takımın mücadele verdiği ligin ilk haftasında Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy ve Diamond Child, rakiplerini mağlup etti. İlk haftayı rakibi Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 13 – 3 yenen Diamond Child averajla lider tamamladı.  
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli-Gönyeli Darts Birliği: 4-12
Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND: 7-9
Cihangir-Minareliköy: 4-12
Gönyeli Av.At.K.-Diamond Child: 3-13
Güzelyurt Darts Birliği-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 8-8
Beyarmudu Belediyesi-VadiliDarts Derneği(Ertelendi)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU              
TAKIMLAR                                                         O            G            B             M           A             Y             P             AV
1.Diamond Child                                              1             1             0             0             13           3             3             10
2.Gönyeli Darts Birliği                    1             1             0             0             12           4             3             8
3.Minareliköy                                   1             1             0             0             12           4             3             8
4.LEGEND                                                          1             1             0             0             9             7             3             2
5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği              1             0             1             0             8             8             1             0
6.Güzelyurt Darts Birliği                                1             0             1             0             8             8             1             0
7.Beyarmudu Belediyesi                              0             0             0             0             0             0             0             0
8.Vadili Darts Derneği                    0             0             0             0             0             0             0             0
9.Lefkoşa Darts Birliği                    1             0             0             1             7             9             0             -2
10.Cihangir S.K.                                               1             0             0             1             4             12           0             -8
11.Gönyeli S.K.                                1             0             0             1             4             12           0             -8
12.Gönyeli Av.At.K.                                       1             0             0             1             3             13           0             -10
 
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