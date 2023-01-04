Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

On iki takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Lefkoşa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Gönyeli Spor Kulübü ve Ozanköy 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün (3 Ocak 2023 Salı) oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Lefkoşa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Gönyeli Spor Kulübü ve Ozanköy 3 puanla kapattı.

Düzova-Merit Alsancak Yeşilova ve GazimağusaDarts Birliği-Yükseliş Hentbol İhtisas maçlarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Spor Kulübü lider tamamladı. Gönyeli, Girne Avcılık Atıcılık deplasmanından 12-4 galip gelerek puanını 25’e yükseltti.

Bir maç eksiği ile liderin en yakın takipçisi konumundaki Beyarmudu Belediyesi, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni 10-6 mağlup etti.

Darts Birinci Ligi’nin dokuzuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

GazimağusaDarts Birliği-Yükseliş Hentbol İhtisas: 8-8

Beyarmudu Belediyesi-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 10-6

MesaryaDarts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 7-9

Düzova S.K.-Merit Alsancak Yeşilova: 8-8

Girne Av.At.S.K.- Gönyeli S.K.: 4-12

Taşkınköy S.K.-Ozanköy S.K.: 7-9



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Gönyeli S.K. 9 8 1 0 103 41 25 62

2.Beyarmudu Belediyesi 8 6 2 0 85 43 20 42

3.Lefkoşa Darts Birliği 9 6 2 1 85 59 20 26

4.Gazimağusa Darts Birliği 8 5 1 2 76 52 16 24

5.Girne Av.At.ve S.K. 9 5 0 4 78 66 15 12

6.Yükseliş Hentbol İhtisas. 9 4 2 3 73 71 14 2

7.Ozanköy S.K. 9 3 2 4 66 78 11 -12

8.Düzova S.K. 9 3 2 4 64 80 11 -16

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 9 3 0 6 61 83 9 -22

10.Taşkınköy S.K. 9 2 0 7 58 86 6 -28

11.Mesarya Darts Birliği 9 1 1 7 52 92 4 -40

12.Merit A.Yeşilova 9 0 1 8 47 97 1 -50

