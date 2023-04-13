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Darts 1. Ligde şampiyon Gönyeli

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On iki takımın mücadele verdiği ligin yirminci haftasında Gönyeli Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık’ı 9-7 mağlup etti şampiyonluğunu garantiledi.

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Darts 1. Ligde şampiyon Gönyeli
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 12 Nisan 2023 Salı oynanan yirminci hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligin bitimine iki hafta kala Gönyeli Spor Kulübü, yirminci hafta maçları sonunda şampiyonluğunu ilan etti.
On iki takımın mücadele verdiği ligin yirminci haftasında Gönyeli Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık’ı 9-7 mağlup etti. Bu sonuçla Gönyeli, en yakın rakibinin 8 puan önünde 58 puanla son iki haftaya girerek şampiyonluğunu garantiledi.  
Darts Birinci Ligi’nin yirminci hafta maçlarında alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Yükseliş Hentbol İhtisas- GazimağusaDarts Birliği (7-9)
KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Beyarmudu Belediyesi (1-15)
Lefkoşa Darts Birliği- MesaryaDarts Birliği(9-7)
Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Düzova S.K.(9-7)
Gönyeli S.K.- Girne Av.At.S.K. (9-7)
Ozanköy S.K.-Taşkınköy S.K (ertelendi)
 
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                                     
TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1.Gönyeli S.K.   20           19           1             0             221         99           58           122
2.Beyarmudu Belediyesi              20           16           2             2             221         99           50           122
3.Lefkoşa Darts Birliği     20           12           6             2             183         137         42           46
4.Girne Av.At.ve S.K.     20           12           2             6             177         143         38           34
5.Gazimağusa Darts Birliği           20           11           4             5             175         145         37           30
6.Yükseliş Hentbol İhtisas            20           8             5             7             168         152         29           16
7.Ozanköy S.K.  19           5             3             11           128         176         18           -48
8.Mesarya Darts Birliği  20           5             2             13           133         187         17           -54
9.KKTC Fenerbahçeliler D.           20           4             3             13           131         189         15           -58
10.Taşkınköy S.K.             19           4             2             13           129         175         14           -46
11.Düzova S.K.  20           3             3             14           121         199         12           -78
12.Merit A.Yeşilova         20           2             3             15           117         203         9             -86
 
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