Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun aydınlatma lambalarının yanmadığı Gönyeli bölümünde yine ölüm vardı.

Geçtiğimiz Cumartesi gece yarısı zifiri karanlık yolda yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek, araç çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Aydınlatma lambalarının süs olarak kullanıldığı anayolda yaşanan bu ölüm, ‘yetkililerin ağır ihmalini’ göz önüne serdi.

Yeterli ışıklandırması olmayan ve sürekli yaya ölümleri ile gündeme gelen Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 24 yaşındaki gencin feci ölümü, “yetkililerin ağır ihmalini” bir kez daha gözler önüne serdi.

Yolun tamamen karanlık olması bir genci daha hayattan koparırken, iş yapmayan sadece konuşan politikacıların sorumsuzluklarını bir kez daha hatırlattı. Bölge sakinleri, aynı noktada daha önce de kazalar yaşandığını ve yetkililerin yıllardır bu tehlikeye kayıtsız kaldığını belirtti. Anayolun karanlıktaki iki-üç kilometrelik kısmında çok feci ölümler yaşandığını hatırlatan bölge sakinleri, “Her gün binlerce aracın geçtiği yol gece karanlığa gömülüyor. Aydınlatma lambalarını yakmadıkları gibi, yayaların yolun karşısına geçmemesi için de bir tedbir almıyorlar. Daha kaç kişinin ölümünü bekliyorlar?” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Gönyeli’de Geçtiğimiz Cumartesi gece yarısı meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili bölgede trafik aydınlatmalarının yanmamasının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu söyledi.

El-Sen olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya işbirliği çağrısı yaptıklarını ve yenilediklerini ifade eden Tuğcu, “Karayollarındaki yanmayan aydınlatma ve kavşak ışıklarını malzeme alındığı taktirde hiçbir ücret talep etmeden tamir edeceğiz” dedi.

Tuğcu, aydınlatmadan ne belediyenin ne de Kıb-Tek’in sorumlu olmadığını, Arıklı’nın halkı yalan ve yanlışla bilgilendirmeye çalıştığını söyledi.