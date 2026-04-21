Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada savaşın hız kesmeden devam ettiğini ve belirsizliğin sürdüğünü vurgulayarak “Daralma, işsizlik ve daha büyük kriz kapıda" uyarısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağıner şöyle dedi:

Maalesef savaş hız kesmiyor; belirsizlik devam ediyor. Petrol iki yukarı bir aşağı seyirde ama sonuç itibari ile iki ay öncenin 45% üzerinde. Jet yakıtı sorunu var uçaklar yerde i, havada olanlar da pahalı. Oteller boş maliyetler çok yüksek ve ileri dönük turist beklentisi nerdeyse sıfır. Türkiye Kıbrıs arası uçak bilet fiyatları astronomik. Sektörde işten çıkarma başladı. Turizmden sonra sanayi ve ticaretin de kan kaybı hızlanacak. Kısaca daralma işsizlik ve daha büyük kriz kapıda. Krizi konuşacak bir hükümet var mı? YOK .