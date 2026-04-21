Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısının Meclis alt komitesine çekilmesine ilişkin karar hakkında, “Bizim istediğimiz nokta da buydu” dedi.

Kamuda örgütlü sendikalar, Meclis’te basına açıklamasında bulundu.

Sendikalar adına konuşan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet temsilcilerinin, söz konusu yasa tasarısına ilişkin alınan kararı duyurmak için sendika yetkililerini toplantıya davet ettiğini belirtti.

Yasa tasarısının komiteye geri çekileceğinin kendilerine aktarıldığını dile getiren Bıçaklı, şöyle konuştu:

“Süreç içerisinde yasa üzerinde yeni bir şekillendirme olması için bizimle zaman zaman görüşmelerine devam edecekler. Bizimle uzlaşı sağladıktan sonra bu yasa üzerinde yeni şekillendirme yapacaklar diye beyan ettiler.”

Sendikaların istediği noktanın bu olduğunu kaydeden Bıçaklı, “Yasa çekilir, komiteye gelir. Süreci bekleriz. Muhtemelen haziran ayına kadar bu görüşmeler devam edebilir. Haziran’da hayat pahalılığı noktası da görülür ve ne yapılacağı konusunda birlikte müzakere edilebilir.” dedi.

Öte yandan konunun yalnızca hayat pahalılığı meselesi olmadığını ifade eden Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğinin bir artış olmadığını söyledi.

Devletin açıkladığı hayat pahalığının, çalışanların alım gücünün düştüğü anlamına geldiğini belirten Bıçaklı, “Bunu yerine koymak için ödenen bir sistemdir hayat pahalılığı ödeneği, ayrıca bir artış değildir” dedi.

Yalnızca hayat pahalılığını konuşmak ve tartışmanın doğru olmadığını, bunu hükümet yetkililerine söylediklerini belirten Bıçaklı, devletin gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı alınması gereken tedbirler olduğunu ve bunların da konuşulması tartışılması gerektiğini kaydetti.

Başta üyeler olmak üzere halka teşekkür eden Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Çok onurlu bir mücadele verildi 15 gündür, dik duruldu… Halka rağmen bir şey olmaz arkadaşlar. Hükümetler, siyasiler halk için vardır. Ben öyle bilirim. Halka rağmen zorlamak doğru bir hareket değildir. Bu da bize bir daha göstermiştir ki, halkımız, üyelerimiz ve insanımız haklı olduğu konularda dik durduğu, Anayasal ve yasal haklarını kullandığı sürece sonuç alınabilir.”

Bir soru üzerine Bıçaklı, hükümet yetkilileriyle, erken seçimle ilgili bir şey konuşmadıklarını söyledi.

Erken seçim konusuna da değinen Bıçaklı, sendikaların bu konudaki tavrının net olduğunu ifade etti. Genel grev kararı alınmayacağını belirten Bıçaklı, erken seçim gerçekleşene kadar eylemlerin devam edeceğini açıkladı.