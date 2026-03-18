Cumhuriyet Meclisi'nden emekli olan personele hizmet plaketleri düzenlenen törenle verildi.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ve Resmiye Eroğlu Canaltay, Meclis yöneticileri ve personel katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özedenefe konuşma yaptı.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’e hizmet veren personele teşekkür etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, emekli olan personele huzurlu ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu. Kamu görevinde yer almanın zorluklarına dikkat çeken Öztürkler, özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde çalışmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Emekli olan personelin farklı kademelerde görev alarak önemli katkılar sunduğunu söyleyen Öztürkler, yasama faaliyetlerinden Meclis’in güvenliğine ve kurumsal işleyişine kadar birçok alanda emek verildiğini söyledi. “Alın teriniz, emeğiniz ve hizmetiniz bu kurumun temel taşları arasında yer alıyor” diyen Öztürkler, tüm personele teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin emekli olan personeli hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Öztürkler, “Bu kurumun kapıları sizlere her zaman açıktır. Burası sizin eviniz, ailenizdir” dedi.

Yapılan hizmetlerin geçici olabileceğini ancak bu hizmetlerin ortaya koyduğu değer, dürüstlük ve saygınlığın kalıcı olduğunu belirten Öztürkler, emekli personele katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’ne yıllarca emek veren personeli onurlandırmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, bu özel günün yalnızca bir emeklilik sürecini değil; aynı zamanda fedakârlık, sorumluluk ve kamu hizmetine adanmış bir ömrün izlerini taşıdığını vurguladı.

Kamu hizmetinin büyük bir özveri gerektirdiğine dikkat çeken Özdenefe, görev süresi boyunca çalışan personelin Meclis’in saygınlığına ve kurumsal yapısına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Özdenefe, emekliye ayrılan personelin sadece görevlerini yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda kurumun değerlerini geleceğe taşıyan önemli birer parça olduğunu dile getirdi.

Gösterilen gayret, bağlılık ve üstün hizmet anlayışı dolayısıyla tüm personele teşekkür eden Özdenefe, emekliliğin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Özdenefe, emekli olan personele bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan hizmetler için bir kez daha teşekkür eden Özdenefe, emeklilik hayatının personel ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan personele plaketleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ve Resmiye Eroğlu Canaltay ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat tarafından verildi.

Törende; Nadire Bayraktaroğlu, Ermin Melal Kara Gülşen, Mahir Özkavra, Filiz Somuncuoğlu, İnci Koçanoğlu, Zehra Karpazlı, Şermin Lord, Feriha Yıldızev, Celal Oduncuoğlu, Ali Ayrancıoğlu, Ali Cingöz ve Mehmet Varol’a hizmet plaketleri verildi.