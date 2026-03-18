Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Umut Budak, vatani görevini yaptığı Kıbrıs’ta rahatsızlanarak şehit oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe gününden beri Yeniboğaziçi’nde özel bir hastanede tedavi gören Budak, dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Budak’ın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsisinde doku ve kan örnekleri alındı; kesin ölüm nedeni ileri tetkikler sonucunda belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.