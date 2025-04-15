Şehit Tuncer İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileriyle müzik öğretmenleri Tienşan Çaydamlı, Tatar’ı “Orman Olalım” şarkısı ve dans gösterisiyle karşıladı.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman ile okulu dolaşan, öğretmenlerle sohbet eden, ihtiyaçlar konusunda bilgi edinen Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim gördüğü 1 A sınıfını da ziyaret ederek, öğrenciler ve sınıf öğretmenleri Elif Melisa Fidan ile sohbet etti.

Öğrencilere sadece derslere değil, sosyal hayata, arkadaşlıklara da önem vermelerini öğütleyen Tatar, çalışmadan başarı elde edilemeyeceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üzerinde emeği büyük olan öğretmeni Latife Hanım'la diğer öğretmenlerini de rahmetle anarken, bugünkü ziyareti vesilesiyle 60 yıl önce aynı sırayı paylaştığı Ayhan Feridun’u da arayarak anıları yad edeceğini söyledi.

Ziyaretiyle ilgili basına yaptığı kısa açıklamada, 1965-1970 yıllarında eğitim gördüğü Köşklüçiftlik İlkokulu’na daha sonra Şehit Tuncer’in isminin verildiğini anımsatan Tatar, bu okuldan çok değerli isimlerin yetiştiğini ifade etti.

Okulunu çok sevdiğini, gönül bağını asla koparmadığı Şehit Tuncer İlkokulu’nu fırsat buldukça ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1968 yılındaki bir anısını da paylaştı.

Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın yurda dönmesiyle kızları Ender ve Değer Denktaş ile Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ettiğini, o günkü heyecanlarını ve tezahüratlarını ilk günkü gibi anımsadığını söyledi.

Burada edindiği dostlarıyla zaman zaman bir araya gelerek eski günlerden konuştuklarını da kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı arkadaşlarının hayatını erken yaşta kaybettiğini dile getirerek Galip Yüksel’e rahmet diledi.

Yaklaşık 70 yıllık bu okulda öğrencilerin daha konforlu şekilde eğitim görmesi için atılması gereken adımların takipçisi olacağını da belirten Tatar, Okul Müdürü Özle Işıman’a, öğretmenlere ve öğrencilere başarı diledi.