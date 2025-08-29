Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şhahzad Khurram ve dernek yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmasında, dernek yetkililerini yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan’ın hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de kendileri için önemli bir ülke olduğunu kaydetti.

“Pakistanlı kardeşlerimiz yıllardır KKTC’de bizlerle birlikte yaşıyorlar” diyen Tatar, sahip olunan ortak özelliklerin Pakistanlıların hem ülkeye kolayca uyum sağlamalarına, hem de her iki toplum arasındaki bağların güçlenmesine katkı koyduğuna dikkat çekti.

-Tatar: “Pakistanlılar ülkedeki farklı sektörlerde başarıyla çalışıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Pakistanlıların ülkedeki farklı sektörlerde başarıyla çalıştıklarını, özellikle de KKTC’ye ilk gelenlerin kendi işyerlerini açtıklarını ifade ederek, ülke ekonomisine koydukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kabulde, Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği yetkileri ile sürekli olarak görüştüklerini de işaret eden Tatar, bu görüşmelerin kendileri için çok anlamlı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda, Pakistan’ın geçmiş Bağımsızlık Günü’nü de kutlayarak, dernek yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Khurram, Tatar’a seçimlerde destek belirtti

Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Şhahzad Khurram da konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Khurram, Tatar’a ileriki dönemde gerçekleşecek seçimlerde de destek belirterek, başarılar diledi.

Kabul, Khurram’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a plaket takdimi ile son buldu.