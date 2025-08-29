Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yeterli ve gerekli kadrolar atanarak rehberlik servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Eylem, gençlik çağında öğretmen, rehber öğretmen, psikolojik danışma ve rehberlik faktörünün önemine vurgu yaparak, okul rehberlik servislerinin öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerinin desteklenmesini sağlayıp suça sürüklenmelerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile hükümete eleştiride bulunan Eylem, özel eğitim öğretmeni kadrolarının yetersiz bırakıldığını savundu.

Sendikanın yaptığı araştırmaya değinen Eylem, ortaokul ve liselerde şiddet, akran zorbalığı ve disiplin suçlarında artış gözlemlendiğini aktardı.

Eylem, bakanlık ve hükümetin, “bu soruna gözlerini kapattığını, kamusal eğitimi gözden çıkardığını, rehberlik servislerinin güçlendirilmesine önem vermediğini ve özel eğitim öğretmeni kadrolarını yetersiz bıraktığını" iddia etti.

Eylem, Çanakkale Ortaokulu'nda geçen yıl kamuoyunda "infial yaratan" olayın nedeninin rehber öğretmenlerin de içinde bulunduğu 55 eksik kadronun ikinci dönem atanması dolayısıyla akademik yılın birinci dönemi boyunca okulda rehber öğretmen bulunmaması olduğunu iddia etti.

Bu yıl sınavlar yapıldığı halde seçim yasakları "bahane edilerek" Milli Eğitim Bakanı’nın kararıyla hiçbir branşta öğretmen ataması yapılmadığını savunan Eylem, "Yasal çerçevede sürdürülmeyen nakil çalışmaları ve hatalı yapılan nakiller sonucunda belirlenen ihtiyaçlar eğitim düşünülmeden, siyaset bulaştırılarak rehber öğretmen ihtiyacı sadece ‘bir’, özel eğitim öğretmeni ihtiyacı da sadece ‘bir’ olarak bakanlık tarafından ilan edilmiştir. Rehberlik servislerinin güçlendirilmesinin elzem olduğu böylesi bir dönemde bu kabul edilebilir değildir.” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesinin mümkün olmadığını savunan Selma Eylem, yeterli ve gerekli kadroların atanarak rehberlik servislerinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmalar ve analizlerle tespitlerin yapılıp okullarda tedbirler alınması için mücadelelerinin süreceğini belirtti.