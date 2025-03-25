Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıya Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve müzakere heyeti, Beşparmak Düşünce Grubu üyesi ve eski Başmüzakereci Ergün Olgun, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Atay Ahmet Raşit, emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer, Gazeteci Özer Kanlı ile Siyasetçi, Yazar ve eski Devlet Bakanı İsmail Bozkurt katıldı.

Toplantıda İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan genişletilmiş gayrı resmi toplantıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıya yeni milli siyaset anlayışıyla gittiklerini belirterek, toplantının gündeminin Kıbrıs meselesine yönelik değil, işbirliği noktasında olduğunu vurguladı" ifadesi yer aldı.