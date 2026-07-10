Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman göğüs ağrısı ve aşırı terleme şikayeti ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede Kardiyoloji bölümüne yatırılan Erhürman’ın ilk tetkikleri temiz çıktı.

Cumhurbaşkanı’nın en az 6 saat hastanede kalması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bu akşam eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen "Resmin Kamusal Hafızası" adlı sergiye evsahipliği yaptı.

Saat 19.00’da başlayan etkinliğin sonlarına doğru kendini iyi hissetmeyen Cumhurbaşkanı Erhürman, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde müşahade altına alındı.

Erhürman’ın genel durumunun iyi olduğu, sağlık durumuyla ilgili daha detaylı açıklamanın, gerekli kontrollerin ardından yapılacağı bildirildi.