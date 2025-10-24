Creditwest Bank, çalışanlarının sürekli gelişimine verdiği önemi, 2025 yılı eğitim programlarıyla pekiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen eğitim firmalarından Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi iş birliğiyle hazırlanan özel gelişim programı kapsamında, bu yıl dördüncüsü düzenlenen eğitim başarıyla tamamlandı.

Grand Pasha Otel'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen "Güven Odaklı Liderlik Eğitimi"ne; Yönetici Aday Havuzunda yer alan Creditwest Bank çalışanları ve yöneticilerinden oluşan 22 kişilik bir grup katıldı.

Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nden Leman Yavuz tarafından verilen eğitimde, katılımcıların teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmesi ve öğrendiklerini doğrudan iş hayatlarına aktarması amaçlandı.

Yönetmekten İş Birliğine: Güven Temelli Dönüşüm

"Güven Odaklı Liderlik" eğitimi, yöneticileri geleneksel "yönetme" anlayışından modern "iş birliği" modeline taşıyan kritik konuları ele aldı. Program, güvenin temel bileşenlerini, güven odaklı iletişimin esaslarını ve çağın en kritik liderlik değeri olan bağlantı kurma becerilerini merkeze aldı.

Eğitime katılan yönetici adayları; empatik alan tutma, özenli dürüstlükle geri bildirim verme, çatışmaya yapıcı alan açabilme ve iş birliği içinde çözüm bulma gibi kritik iletişim donanımlarını öğrenerek, ekiplerinde yüksek psikolojik güvenliğe sahip bir çalışma ortamı yaratma yetkinliği kazandılar. Eğitim aynı zamanda, 'zor'layıcı kişi ve durumlarla başa çıkma stratejileri sunarak, liderlerin ekip dayanıklılığını ve performansını artırmasını hedefledi.

Creditwest Bank, 2026 yılı eğitim programları ile yönetici ve çalışanlarının gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğini bildirdi.