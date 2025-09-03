Creditwest Bank, yönetici ve çalışanlarının sürekli gelişimine verdiği önemi, 2025 yılı eğitim programlarıyla bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin önde gelen eğitim firmalarından Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi ile hazırlanan özel program kapsamında üçüncü eğitimini geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.

Şube Yönetimi ve Pazarlamaya Yönelik Kapsamlı Eğitim

22-24 Ağustos tarihleri arasında Grand Pasha Otel'de gerçekleştirilen " 5 Element Modeline Göre Şube Yönetimi-Şube Müdürünün Yol Haritası" konulu eğitim, şube yönetiminin tüm kritik alanlarını kapsayan 3 günlük yoğun bir programdı. Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nden Murat Manga tarafından verilen eğitimde, katılımcıların teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmesi hedeflendi.

Creditwest Bank tarafından yöneticilerine ve yönetici adaylarına özel olarak düzenlenen eğitim programı, şube yönetiminin temel bileşenlerini derinlemesine ele aldı. Katılımcılar, eğitimde finansal verimlilikten satış yönetimine, riskten operasyonel verimliliğe kadar pek çok konuda bilgiler edindi. Eğitimin bir diğer önemli başlığı ise etkili liderlik ve ekip yönetimi becerilerinin geliştirilmesiydi. Bu sayede, ekip içi sinerjinin artırılarak daha başarılı sonuçlar elde edilmesi amaçlandı. Ayrıca, şube analizi ve yol haritası oluşturma çalışmalarıyla yöneticiler, mevcut durumlarını değerlendirip geleceğe yönelik stratejik hedefler belirleme fırsatı buldu. Teorik bilgilerin pekiştirilmesi için rol oyunları ve pratik uygulamalara geniş yer verildi. Creditwest Bank'ın bu özel eğitimi, yöneticilerin ve yönetici adaylarının yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyarak bankanın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.