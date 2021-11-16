Yerel vaka sayısında rekor üstüne rekor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 27.376 olup, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlanırken, 109 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 191 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 86 kişisi Lefkoşa, 64 kişisi Girne, 37 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 191

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020

Toplam Vaka Sayısı: 24.951

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1767

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1871

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422