Yerel vaka sayısında rekor üstüne rekor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 27.376 olup, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlanırken, 109 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 191 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 86 kişisi Lefkoşa, 64 kişisi Girne, 37 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 191
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020
Toplam Vaka Sayısı: 24.951
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1767
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1871
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422
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