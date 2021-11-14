Yerel vaka sayısında gerileme yok

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.301 olup, 137'si yerel 174 pozitif vakaya rastlanırken, 99 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 3 kişisi yurt dışından ülkemize gelirken, 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 137 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 44 kişisi Lefkoşa, 41 kişisi Girne, 33 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 6 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.301
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34
Yerel Vaka Sayısı: 137
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.768.302
Toplam Vaka Sayısı: 22.524
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.769
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1661
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1580
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 296
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