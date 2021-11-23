Yerel vaka sayısı zirve yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.435 olup, 255'i yerel 314 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 133 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 255 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 91 kişisi Lefkoşa, 88 kişisi Girne, 45 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 14 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.435
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 314
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58
Yerel Vaka Sayısı: 255
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 133
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.971.801
Toplam Vaka Sayısı: 26.900
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.960
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2884
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2765
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7377
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 643
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 588
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