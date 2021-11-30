Yerel vaka sayısı yeniden yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.350 olup, 234'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanırken,, 187 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 43 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 234 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 71 kişisi Lefkoşa, 83 kişisi Girne, 42 kişisi Gazimağusa, 13 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 8 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.350
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 43
Yerel Vaka Sayısı: 234
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.119.172
Toplam Vaka Sayısı: 28.871
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.547
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3225
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3127
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8617
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 591
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645
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