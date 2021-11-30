Yerel vaka sayısı yeniden yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.350 olup, 234'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanırken,, 187 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 43 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 234 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 71 kişisi Lefkoşa, 83 kişisi Girne, 42 kişisi Gazimağusa, 13 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 8 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.350

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 43

Yerel Vaka Sayısı: 234

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.119.172

Toplam Vaka Sayısı: 28.871

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.547

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3225

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3127

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8617

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 591

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645