Yerel vaka geriledi, taburcu sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.178 olup, 211'i yerel 262 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 50 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 211 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 89 kişisi Lefkoşa, 60 kişisi Girne, 36 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

5 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.178

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 262

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 50

Yerel Vaka Sayısı: 211

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 328

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.210.176

Toplam Vaka Sayısı: 30.225

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3008

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2902

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 435

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172