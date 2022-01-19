Yeni bir varyant çıkmazsa Omicron pandeminin sonunu getirebilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyantının, Covid-19'un pandemi durumundan endemiye geçişinin işareti olabileceğini söyledi. Ancak, Fauci bağışıklıktan kaçan yeni bir varyantın ortaya çıkışının bu durumu engelleyeceği konusunda uyardı. Bununla birlikte, ABD'de artan vaka sayıları endişe verici bir boyuta ulaşırken, federal hükümet evlere ücretsiz Covid-19 testi göndermeye başladı

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Omicron'un hızlı yayılmasının corona virüsü pandemi aşamasından daha yönetilebilir bir endemik aşamaya taşıyıp taşımayacağını tahmin etmek için henüz çok erken. Ancak, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Umarım durum böyle olur" dedi.

PANDEMİDEN ENDEMİK BİR AŞAMAYA GEÇİŞİN İŞARETİ OLABİLİR

Endemik hastalık, bir toplumda sürekli bir varlığa sahip. Ancak, tipik olarak bir pandemide görüldüğü gibi, endişe verici şekilde çok sayıda insanı etkilemiyor veya toplumun hayatını etkilemiyor. Fauci’ye göre Omicron, ilk çalışmaların gösterdiğine göre, şiddetli hastalığa neden olma olasılığı daha düşük olduğundan Covid-19’un pandemiden endemik bir aşamaya geçişin işareti olabilir.

Fauci, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen bir sanal etkinlik olan Davos Gündemi'nde yaptığı konuşmada "Ancak bu, önceki varyanta karşı bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant bulamazsak gerçekleşebilir.

Omicron, Delta ile aynı özelliklere sahip olmadığı için şanslıydık. Ancak enfekte olan insanların çokluğu, daha az patojenite düzeyini geçersiz kılıyor. Omicron'un herkesin umduğu canlı virüs aşısı olup olmayacağı açık bir soru.Çünkü ortaya çıkan yeni varyantlarla çok fazla değişkenliğe sahipsiniz" dedi.

ABD'DE DURUM ENDİŞE VERİCİ

Diğer taraftan, ABD’de salgının seyri için yapılan modellemeler endişe verici rakamlar ortaya koyuyor. Ülkede, Kasım ayının ortasından bu yana haftalık vaka sayısı düzenli olarak artıyor.

ABD'DE VAKALARIN NEREDEYSE TAMAMI OMİCRON KAYNAKLI

Yeni çalışmalara göre, ülkede Mart ortasına kadar 50 bin ile 300 bin kişi daha corona virüs nedeniyle ölebilir.

Ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede vakaların yüzde 100 yakınının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu.

Bu nedenle, uzmanlar bahar aylarında toplam ölüm sayısının 1 milyonu bulmasından endişe ettiklerimi bildirdi.

Ancak, güney California’da yapılan bir araştırma ise henüz hakem kurulundan geçmese de umut verici sonuçlar gösterdi. Çalışmadi 70 bin kişiden toplanan örneklerde, Omicron nedeniyle Delta varyantına kıyasla hastaneye yatış oranının yüzde 53, yoğun bakım servisine kaldırılma oranının da yüzde 74 azaldığı görüldü. Ölüm oranındaysa yüzde 91'lik bir düşüş göze çarptı.

Ancak bilim insanları, bunun hastaneler üzerindeki yükü azaltmayacağı konusunda da uyardı.

EVLERE ÜCRETSİZ TEST

Öte yandan, Biden yönetimi corona virüs ile mücadelede yeni bir adım attı. Her eve dört adet ücretsiz corona virüs testi göndermek için oluşturulan internet sitesi faaliyete geçti. Ayrıca, eczaneler aracılığıyla yüksek koruyuculu N95 maskelerinin de ücretsiz dağıtılması planlanıyor.