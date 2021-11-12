Yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı açıklandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede mevsim değişiminin başladığını, mevsim değişikliklerinin her tür hastalığa davetiye çıkardığını, Covid-19 salgının da bu koşullarda daha da etkin olacağını, halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır” diyen Ali Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.

“VAKA SAYILARINDA BIR MIKTAR ARTIŞ OLMASINI BEKLIYORUZ”

Pilli, “Geçmiş dönemle alakalı veriler artık elimizde. Bu veriler ışığında uzun vadeli projeksiyonlar yapabiliyoruz. İstatistiklere bakacak olursak, önümüzdeki aydan itibaren bahar aylarına kadar vakalarda bir miktar artış olmasını bekliyoruz.” diyen Pilli, aşılanma oranı yukarılara çekilebilirse, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemine yük bindirebilecek ağır vaka sayılarının uygun seviyelerde tutulabileceğini kaydetti.

Pilli, “ Bu nedenle gerek 1. Doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşılarınızı mutlaka yaptırın. Özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalıdır.” dedi.

“AŞILANMAK ÜZERE BAŞVURAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GERİ ÇEVRİLMEYECEKTİR"

Pilli şöyle devam etti:

“Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır.

Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın. “

YAŞ ARALIĞI GENİŞLETİLMİŞ AŞILAMA PROGRAMIMIZ



Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech 2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) 3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz 4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech 7. Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar 4.doz Biontech