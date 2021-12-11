Vaka sayısı yeniden 300 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.845 olup, 233'ü yerel 293 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 343 kişi taburcu edildi.



1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 59 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 233 kişi ise yerel vakadır.



80 kişi Lefkoşa, 69 kişi Girne, 52 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.845



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 293



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 59



Yerel Vaka Sayısı: 233



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 343



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.326.323



Toplam Vaka Sayısı: 31.773



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.972



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2686



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2581



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 117



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 574



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 510

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7040



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.927

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