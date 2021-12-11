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Vaka sayısı yeniden 300 sınırında

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Vaka sayısı yeniden 300 sınırında
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.845  olup, 233'ü yerel 293 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 343 kişi taburcu edildi.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 59 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 233 kişi ise yerel vakadır. 

80 kişi Lefkoşa, 69 kişi Girne, 52 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.845 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 293 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 59 

Yerel Vaka Sayısı: 233 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 343 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.326.323  

Toplam Vaka Sayısı: 31.773      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.972 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2686 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2581 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 117 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 574 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 510   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7040 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.927

Kaynak: TAK
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