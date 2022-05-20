Vaka sayısı gerilemeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7930 olup, 26 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 22 kişisi Lefkoşa, 1 kişisi Girne, 3 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.

20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097

Toplam Vaka Sayısı: 94.620

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 396

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192