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Vaka sayısı gerilemeye devam ediyor

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Vaka sayısı gerilemeye devam ediyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7930 olup, 26 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 22 kişisi Lefkoşa, 1 kişisi Girne, 3 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir. 
20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26         
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097        
Toplam Vaka Sayısı: 94.620                        
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983                                
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402             
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 396            
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192 
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