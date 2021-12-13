Vaka sayısı geriledi, ölüm sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 25.914 olup, 135'i yerel 175 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi hayatını kaybetti, 273 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 40 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 135 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 47 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

13 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.914

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 175

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 135

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 245

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.372.934

Toplam Vaka Sayısı: 32.148

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.490

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2539

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2443

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3033

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 393

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 773