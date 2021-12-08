Vaka sayısı geriledi, ölen sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.294 olup, 225'i yerel 272 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 347 kişi taburcu edilmiştir.



47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 225 kişi ise yerel vakadır.



68 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



8 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.294



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 272



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47



Yerel Vaka Sayısı: 225



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 347



Bugün Kaybedilen Hasta: 3



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.272.163



Toplam Vaka Sayısı: 31.063



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.920



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2991



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2890



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4935



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 528

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7083



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.306