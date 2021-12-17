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Vaka sayısı geriledi

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Vaka sayısı geriledi
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.039 olup, 98'i yerel 127 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir. 

29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 98 kişi ise yerel vakadır. 

41 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.039 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29 

Yerel Vaka Sayısı: 98 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.439.986 

Toplam Vaka Sayısı: 32.984 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.325 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2448   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83       

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2344 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2689 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 596 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.408
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