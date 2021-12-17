Vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.039 olup, 98'i yerel 127 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.



29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 98 kişi ise yerel vakadır.



41 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



17 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.039



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29



Yerel Vaka Sayısı: 98



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.439.986



Toplam Vaka Sayısı: 32.984



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.325



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2448



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2344



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2689



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 596



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.408