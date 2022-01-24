Vaka sayısı düşüyor, ölüm sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanırken, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 214 kişisi Lefkoşa, 110 kişisi Girne, 83 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 442

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 442

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684

Toplam Vaka Sayısı: 51.036

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4923

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4851

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 571