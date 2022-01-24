Vaka sayısı düşüyor, ölüm sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanırken, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 214 kişisi Lefkoşa, 110 kişisi Girne, 83 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 442
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 442
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684
Toplam Vaka Sayısı: 51.036
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4923
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4851
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 571
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