Vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 3195 olup, 64 pozitif vakaya rastlandı.Pozitif vakaların 31 kişisi Lefkoşa, 8 kişisi Girne, 15 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.1 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 93Bugün Kaybedilen Hasta:Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.778.527Toplam Vaka Sayısı: 93.690İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.521Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 936Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15Karantinadaki Vaka Sayısı : 919Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :