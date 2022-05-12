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Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

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Vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 18 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 15 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, Bölgesi'ndendir. 
12 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7645    
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40        
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.875.710    
Toplam Vaka Sayısı: 94.271                  
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.537                             
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 499             
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 491            
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 199
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