Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 18 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 15 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, Bölgesi'ndendir.
12 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7645
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.875.710
Toplam Vaka Sayısı: 94.271
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.537
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 499
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8
Karantinadaki Vaka Sayısı : 491
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 199
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