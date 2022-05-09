Vaka sayısı adım adım düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 10si kişi Girne, 11 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663
Toplam Vaka Sayısı: 94.125
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 512
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 251
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