Vaka sayısı adım adım düşüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlandı.



Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 10si kişi Girne, 11 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663



Toplam Vaka Sayısı: 94.125



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5



Karantinadaki Vaka Sayısı : 512



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 251