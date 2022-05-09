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Vaka sayısı adım adım düşüyor

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Vaka sayısı adım adım düşüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 10si kişi Girne, 11 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.125                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 512           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   251
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