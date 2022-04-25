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Vaka sayıları 100'ün altında

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Vaka sayıları 100'ün altında
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlandı. 

Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 16 kişisi Girne, 19 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi ise İskele bölgesi'ndendir. 

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76  
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284    
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.072           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328
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