Vaka sayıları 100'ün altında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 16 kişisi Girne, 19 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi ise İskele bölgesi'ndendir.
24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284
Toplam Vaka Sayısı: 93.072
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328
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