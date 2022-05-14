banner762
banner815
Citroen’in elektriklisi e-C4
Citroen’in elektriklisi e-C4
6 0
Erbil Arkın’dan duyarlılık örneği
Erbil Arkın’dan duyarlılık örneği
11 0
 
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
37 0
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
21 0
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
67 0
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
21 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
46 0
banner797
banner794

Ülke pandemide başa döndü

banner476

Tüm dünya pandemide açılma sürecine girerken tepkilere rağmen “Sıfır Covid” politikasından vazgeçmeyen Çin’de katı önlemler geri dönüyor

banner825
Ülke pandemide başa döndü

Çin’den kısmi seyahat yasağı kararı

 

 Çin'de artan Covid-19 vaka sayısı nedeniyle katı önlemler hayata geçirilirken Ulusal Göç İdaresi, ülke dışına seyahatlerin kısıtlandığını açıkladı.

 Vatandaşların “çok gerekli olmayan” durumlarda yurt dışına çıkmalarının yasaklandığı, ülkeden ayrılmak isteyenlerin seyahat belgelerinin ve pasaportlarının sıkı bir şekilde inceleneceği bildirildi. Yurt dışı seyahatlerine yalnızca iş seyahati, bilimsel araştırma ve sağlık sorunları gibi durumlarda izin verileceği belirtildi.

Çin hükümetinin pandeminin başından bu yana uyguladığı “Sıfır Covid” politikası, ülkede zaman zaman tepkilere yol açıyor. Çin'in finans merkezi Şanghay'da haftalardır süren katı karantina uygulaması, evlerinde mahsur kaşan milyonlarca Çinliyi isyan ettirmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.